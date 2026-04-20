Пятерых любителей шашлыков на природе оштрафовали в Хабаровском крае

Риск пожаров из-за сухой травы в Хабаровском крае остаётся высоким, поэтому МЧС, полиция и власти усилили контроль. Особое внимание уделено острову Большой Уссурийский, где регулярно фиксируются возгорания. Ежедневно проводятся профилактические рейды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«Межведомственные группы организуют ежедневные профилактические рейды. В Хабаровском районе, в том числе на острове Большой Уссурийский горение сухой травы отмечалось не раз. Именно этой территории и уделили повышенное внимание специалисты МЧС России, администрации района, полиции и пожарной охраны», — говорится в сообщении.
Несмотря на особый противопожарный режим, на острове было много отдыхающих, рыбаков и охотников. С ними провели беседы и выдали памятки. Пять человек оштрафованы за разведение огня.
К сожалению, многие признавались, что видели сообщения о введенном запрете на разведение открытого огня, но не придали должного значения им. При установке мангалов и костров участки зачастую были не очищены и в близости от сухостоя. Грешат беспечностью и владельцы дачных участков, решивших убрать мусор, ветки, траву путем сжигания их в бочке. При порывистом ветре искры от костра, тлеющие угли способны разлететься вдаль и привести к пожару. Оставленный мусор и стекло в природной среде — еще один из факторов возникновения огня.
Ни одни выходные не проходят для сотрудников пожарного надзора без выявления нарушителей. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность в виде штрафа для граждан от 10 до 20 тысяч. В случае причинения ущерба чужому имуществу до 250 тысяч либо причинения легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, он может составить от 40 до 50 тысяч рублей. Если ущерб и вред здоровью был значительным, более четверти миллиона рублей, то наступает уже уголовная ответственность», — отметила заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровскому району ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Марина Савченко.
Всего с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 245 загораний сухой растительности.