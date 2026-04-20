Пятерых любителей шашлыков на природе оштрафовали в Хабаровском крае

К сожалению, многие признавались, что видели сообщения о введенном запрете на разведение открытого огня, но не придали должного значения им. При установке мангалов и костров участки зачастую были не очищены и в близости от сухостоя. Грешат беспечностью и владельцы дачных участков, решивших убрать мусор, ветки, траву путем сжигания их в бочке. При порывистом ветре искры от костра, тлеющие угли способны разлететься вдаль и привести к пожару. Оставленный мусор и стекло в природной среде — еще один из факторов возникновения огня.