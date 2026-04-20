Амурчанка отсудила у мебельной компании 745 тысяч за задержку с поставкой

Суд полностью встал на сторону потребительницы и обязал ООО вернуть все потраченные деньги плюс неустойку и штраф.

В Амурске суд заставил частную компанию вернуть заказчице более 745 тысяч рублей за неисполненный договор на изготовление корпусной мебели. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

Женщина заключила с фирмой два договора и полностью оплатила заказ на 420 тысяч рублей. По условиям мебель должны были изготовить и привезти в течение 30 рабочих дней. Однако сроки прошли, а мебели так и не появилось.

Заказчица направляла претензии, но компания их просто проигнорировала. Тогда женщина обратилась в суд.

Суд полностью встал на сторону потребительницы и обязал ООО вернуть все потраченные деньги плюс неустойку и штраф. В итоге сумма выплаты превысила 745 тысяч рублей.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.