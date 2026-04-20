В Перми открылась выставка фронтовых корреспондентов

Гости увидят архивные снимки и короткометражные фильмы о судьбе военных фотокорреспондентов.

Источник: Комсомольская правда

В Перми в Арт-резиденции на улице Монастырской, 95а начала работу фотовыставка «Отражение: 1941−1945», посвященная событиям Великой Отечественной войны. Как сообщили в департаменте культуры и молодёжной политики администрации города, экспозиция создана на основе снимков фронтовых корреспондентов.

Помимо фотографий, посетители увидят цикл короткометражных фильмов (0+), раскрывающих судьбы военных корреспондентов. Партнерами выставки выступили Музей Победы, Центральный музей связи имени А. С. Попова, Донецкий республиканский краеведческий музей, Мелитопольский городской краеведческий музей, Луганский краеведческий музей и Луганский государственный университет имени Владимира Даля.

Экспозиция будет открыта до 18 мая.