В Перми открылась выставка фронтовых корреспондентов

В Перми в Арт-резиденции на улице Монастырской, 95а начала работу фотовыставка «Отражение: 1941−1945», посвященная событиям Великой Отечественной войны. Как сообщили в департаменте культуры и молодёжной политики администрации города, экспозиция создана на основе снимков фронтовых корреспондентов.
Помимо фотографий, посетители увидят цикл короткометражных фильмов (0+), раскрывающих судьбы военных корреспондентов. Партнерами выставки выступили Музей Победы, Центральный музей связи имени А. С. Попова, Донецкий республиканский краеведческий музей, Мелитопольский городской краеведческий музей, Луганский краеведческий музей и Луганский государственный университет имени Владимира Даля.
Экспозиция будет открыта до 18 мая.