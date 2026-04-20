МФО навязывают россиянам вместе с микрозаймами оккультные услуги: вот о чём речь

Микрофинансовые организации (МФО) практикуют навязывание клиентам при выдаче займов различных дополнительных услуг. Некоторые из них опосредованно связаны с финансовым сектором (обучение финансовой грамотности, пакеты шаблонов документов, консультации, доступы к сервисам для снижения долговой нагрузки).
В то же время часть навязываемых услуг представляет собой оккультные практики. Речь идёт о расшифровке сновидений, составлении гороскопов и гадании на картах таро, рассказал изданию «Известия» финансовый уполномоченный Юрий Воронин.
По словам Воронина, клиенты МФО редко пытаются отстаивать свои права и жаловаться на навязанные услуги. Дополнительные продукты оформляются вместе со ссудой, но могут быть оформлены при её продлении или погашении.
Накануне в Госдуме выступили с инициативой о запрете деятельности коллекторов и микрофинансовых организаций (МФО).
Напомним, год назад Госдума приняла закон об ужесточении правил выдачи микрозаймов.
