МФО навязывают россиянам вместе с микрозаймами оккультные услуги: вот о чём речь

МФО навязывают клиентам услуги гадания на таро и гороскопы.

Источник: Комсомольская правда

Микрофинансовые организации (МФО) практикуют навязывание клиентам при выдаче займов различных дополнительных услуг. Некоторые из них опосредованно связаны с финансовым сектором (обучение финансовой грамотности, пакеты шаблонов документов, консультации, доступы к сервисам для снижения долговой нагрузки).

В то же время часть навязываемых услуг представляет собой оккультные практики. Речь идёт о расшифровке сновидений, составлении гороскопов и гадании на картах таро, рассказал изданию «Известия» финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

По словам Воронина, клиенты МФО редко пытаются отстаивать свои права и жаловаться на навязанные услуги. Дополнительные продукты оформляются вместе со ссудой, но могут быть оформлены при её продлении или погашении.

Накануне в Госдуме выступили с инициативой о запрете деятельности коллекторов и микрофинансовых организаций (МФО).

Напомним, год назад Госдума приняла закон об ужесточении правил выдачи микрозаймов.

Тем временем россиянам назвали способы увеличить вероятность получения кредита и рассказали, как сформировать хорошую кредитную историю за полгода.