Красноярские спасатели завершили трехдневные поиски семьи Усольцевых

Очередной этап поиска семьи Усольцевых, которые считаются без вести пропавшими во время туристического похода в тайге Красноярского края, так и не принес результатов. Несмотря на все усилия, ничего обнаружить не удалось.

Напомним, с 17 по 19 апреля спасатели по заявке следователей принимали участие в повторных поисковых мероприятиях на территории Кутурчин Партизанского района. За это время они на снегоходах и пешком проверили местность в районе скалы Буратинка и лога Мальвинка, а также другие участки.

«Всего за три дня спасателями обследовано более 120 километров горно-таежной местности, автомобильных и лесных дорог. Поиски результатов не дали, спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда вернулись в подразделение», — сообщили сегодня в ведомстве.

Напомним, ранее было установлено, что 27 сентября 2025 года 64-летний Сергей и 48-летняя Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью приехали на автомобиле из Железногорска в поселок Кутурчин, чтобы отправиться в пеший поход в составе туристической группы в направлении Кутурчинского белогорья. В связи с неблагоприятным прогнозом погоды группа не собралась, но 28 сентября в полдень семья Усольцевых выдвинулась в путь самостоятельно, сообщив сотруднику базы свой маршрут — до горы Буратинка и обратно.

29 сентября Ирина Усольцева не вышла на работу и на следующий день ее сын обратился с заявлением в правоохранительные органы. Сразу же начались масштабные поиски семьи, которые не прекращаясь шли долгое время в сложных погодных условиях и на максимуме возможностей всех оперативных служб и волонтеров. В середине октября их активная фаза была завершена, перейдя в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.

В соцсетях и СМИ высказывались различные конспирологические предположения о загадочном исчезновении семьи, в том числе, что они могли сбежать в другую страну. Но правоохранители и волонтеры-поисковики считают основной версией случившегося несчастный случай, связанный с резким изменением погодных условий в горах.

