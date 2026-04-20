ЦАХАЛ признал инцидент: солдат повредил статую Христа в Ливане

Армия обороны Израиля признала подлинность фотографии, на которой военный наносит повреждения статуе Иисуса Христа в христианском поселке на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армия обороны Израиля.
В заявлении подчеркивается, что действия военнослужащего противоречат нормам и ценностям армии. Ведомство пообещало провести проверку, установить причастных и принять дисциплинарные меры.
По данным военных, инцидент произошел в зоне ответственности Северного военного округа. Командование уже начало внутреннее расследование.
В ЦАХАЛ заявили, что операции на юге Ливана направлены на ликвидацию военной инфраструктуры и не предполагают нанесения ущерба гражданским объектам, включая религиозные сооружения. В армии также сообщили о готовности помочь местным жителям восстановить поврежденную святыню.
Ранее в социальных сетях распространилось изображение, на котором человек в военной форме наносит удары кувалдой по статуе, сброшенной с постамента. По описаниям, снимок был сделан на юге Ливана.
Инцидент вызвал внимание к соблюдению норм обращения с религиозными объектами в зоне боевых действий, а его проверка проводится в рамках внутренних процедур военного ведомства.
