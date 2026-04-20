Удар в сердце ВСУ: один мощный прилет выбил главные объекты

Очевидцы сообщили о серии прилетов в Запорожье. Военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал объектах украинского ВПК, по которым нанесли удары.

Источник: Аргументы и факты

В пророссийском подполье сообщили о серии прилетов в Запорожье. По словам военного эксперта Бориса Джерелиевского, целью ударов могли стать логистические объекты ВСУ и мастерские по сборке ударных систем.

«Запорожье — это достаточно мощный промышленный город, где были не только сталелитейные предприятия, но и много было различных машиностроительных предприятий, на базе которых сейчас работают мастерские по сборке различных ударных систем. Кроме того, город находится рядом с передовой, поэтому он стал логистическим узлом формирований ВСУ. Учитывая, насколько интенсивные боевые действия идут на этом направлении, Запорожье имеет такое же или даже большее значение, чем Чернигов», — объяснил aif.ru военный эксперт.

Ранее, оценивая прилеты по Чернигову и области, Джерелиевский отметил, что удары могли быть нанесены по мастерским по сборке БПЛА, местам дислокации боевиков и наемников, а также штабам, где находятся советники НАТО.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше