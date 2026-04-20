Суд огласит приговор Моргенштерну по делу о нарушении закона об иноагентах

Обвинение попросило суд назначить иноагенту Моргенштерну штраф в более чем 8,2 млн рублей.

Источник: Аргументы и факты

Суд огласит приговор рэп-исполнителю Алишеру Моргенштерну*, который объявлен в уголовный розыск по делу о нарушении закона об иностранных агентах. Об этом сообщили в инстанции.

«Приговор Моргенштерну планируется огласить в 16:30 мск», — сказала представитель суда, которую цитирует ТАСС.

Обвинение попросило назначить артисту штраф в размере более чем 8,2 миллиона рублей. При определении суммы взыскания прокурор опирался на предполагаемый доход рэпера с июня 2022 года по май 2024 года. Статья, указанная в уголовном деле, предусматривает штраф в размере зарплаты за период до двух лет.

Обвинение также призвало суд оставить в силе меру пресечения для артиста в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Защита исполнителя выразила намерение добиваться его оправдания через вышестоящие суды.

Напомним, в феврале 2025 года Моргенштерн заявил, что потерял существенную часть дохода. Рэпер утверждал, что якобы стал беднее на 90 процентов. Ранее также появилась информация о том, что Моргенштерну через суд удалось отменить запрет на въезд в Литву сроком на 10 лет.

* Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.

