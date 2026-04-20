Пентагон: США нанесли удар по судну в Карибском море

Военные Соединённых Штатов атаковали судно, якобы участвующее в наркотрафике в Карибском море, сообщает Южное командование Пентагона.
В результате удара погибли три человека.
«По приказу главы Южного командования Фрэнсиса Донована объединённая оперативная группа “Южное копьё” нанесла смертоносный удар по судну. Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в Карибском море и использовалось для наркотрафика», — говорится в сообщении Южного командования ВС США в соцсети X*.
Напомним, в декабре президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США не исключают варианта нанесения ударов по странам, участвующим в производстве наркотиков.
По информации CNN, в 2025 году военные США ликвидировали у побережья Латинской Америки более 20 катеров, объясняя свои действия борьбой с наркоторговлей. При этом жертвами атак стали около 90 человек.
В апреле военные Соединённых Штатов атаковали несколько катеров, якобы участвующих в наркотрафике в Тихом океане. По данным Пентагона, погибли несколько человек.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.