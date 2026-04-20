Сердце остановилось — причина смерти художника Владимир Шинкарев установлена

В Санкт-Петербурге умер советский и российский художник Владимир Шинкарев. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, сообщает РИА Новости со ссылкой на семью.

По данным родственников, в последние дни он находился в больнице. Смерть наступила в 16:00 по московскому времени.

Шинкарев скончался на 73-м году жизни. Иные обстоятельства, связанные с его состоянием перед госпитализацией, не раскрываются.

Он начал творческий путь в 1970-х, участвуя в неофициальных квартирных выставках. Позднее стал одним из основателей художественного объединения «Митьки».

Работы художника демонстрировались в ряде городов России и за рубежом, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Париже, Рио-де-Жанейро и Нью-Йорке. Другие детали о времени и месте прощания не приводятся.

