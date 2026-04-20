В Хабаровске полиция провела рейд у ТЦ, задержаны девять подростков

Рейд прошёл в Центральном районе после жалоб жителей на шумную молодёжь около торгового центра на улице Муравьёва-Амурского — горожане сетовали, что подростки пьют алкоголь, хулиганят и пристают к прохожим. Полицейские провели проверку и доставили в отдел девять несовершеннолетних, нарушивших комендантский час.