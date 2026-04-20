В Хабаровске полиция провела рейд у ТЦ, задержаны девять подростков

В Хабаровске полиция привлекла к ответственности родителей восьмерых подростков, которые гуляли по улицам после 22 часов. Об этом сообщили в УМВД по Хабаровскому краю.
Рейд прошёл в Центральном районе после жалоб жителей на шумную молодёжь около торгового центра на улице Муравьёва-Амурского — горожане сетовали, что подростки пьют алкоголь, хулиганят и пристают к прохожим. Полицейские провели проверку и доставили в отдел девять несовершеннолетних, нарушивших комендантский час.
На родителей восьмерых ребят составили протоколы по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Один подросток, чьи родители живут в другом регионе, был направлен в центр социальной помощи.
Также полицейские выявили двоих совершеннолетних, которые распивали алкоголь вместе с несовершеннолетними. Со всеми проведены профилактические беседы.
В МВД отметили, что такие рейды будут продолжаться. Родителей призывают внимательнее следить за тем, где проводят вечера их дети.