Священник Сеньчуков объяснил, можно ли приносить еду на кладбище

На Радоницу многие приносят на кладбище не только цветы, но и куличи, крашеные яйца и другие продукты. Можно ли устраивать поминки на могилах, рассказал священник Сеньчуков.

Источник: Аргументы и факты

По одной из народных традиций на Радоницу приносят на кладбище куличи, крашеные яйца и другие продукты. На вопрос, можно ли устраивать поминки на могиле, aif.ru ответил иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

Он объяснил, что на Радоницу на кладбище нужно сделать уборку, помолиться об умерших.

«Русская традиция приходить оставлять на могилах яйца, куличи и другую еду не имеет никакого богословского значения. Она является пережитком языческой языческих практик, когда мёртвым клали продукты», — сказал собеседник издания.

Иеромонах Феодорит подчеркнул, что в православии не принято устраивать поминки на кладбище, это языческая традиция.

«Понятно, что мы хотим как-то оказаться с нашими близкими за одним столом. Конечно, это не церковно, но чисто по-человечески, наверное, не будет ничего греховного, если человек съест на могиле яйцо или даже выпьет рюмку водки или вина. Это символическое действие, не церковное, это такой народный народный обычай, объединяющих людей», — уточнил он.