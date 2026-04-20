Беспилотники в сторону Таганрога Ростовской области могли запустить из определённого региона Украины.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с aif.ru назвал место запуска дронов, а Минобороны РФ сообщило, какой последовал удар.
Напомним, в ночь на 19 апреля российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 13 беспилотников ВСУ над регионами РФ.
Их сбили над Курской, Белгородской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.
Атака на Таганрог.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ночной воздушной атаки за медицинской помощью обратились минимум три человека. Все они из Таганрога. К счастью, по уточнённой информации мэра города Светланы Камбуловой, госпитализация пострадавшим не потребовалась — травмы оказались лёгкими.
Кроме того, в результате атаки ВСУ пострадала коммерческая инфраструктура, на территории складских помещений начался пожар. На месте работают сотрудники экстренных служб. Уточняется, что БПЛА также был уничтожен в Неклиновском районе — там информация о пострадавших не поступала.
В результате ночной атаки украинских беспилотников на город Таганрог повреждения получили механический колледж и более 10 машин, добавила Камбулова. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.
Откуда прилетели дроны: мнение эксперта.
«Беспилотники в сторону Ростовской области могли запустить из ближайшего украинского региона — со стороны Одессы. Вероятнее всего, они оттуда вылетели, обогнули Крым и направились в сторону Ростовской области», — пояснил эксперт Кондратьев.
Маршрут, который описал академик, — не новый. Украинские дроны уже не раз пытались атаковать Ростовскую область именно через акваторию Азовского моря, облетая полуостров. Тактика понятна: попытаться обойти российские системы ПВО, которые плотно прикрывают сухопутные границы. Но, как показала эта атака, даже такой обходной манёвр не гарантирует успеха.
Ответ России: массированные удары по 142 районам Украины.
Российские войска нанесли удары по объектам ВСУ на всей территории Украины. Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха производства и места подготовки к запуску БПЛА дальнего действия.
Также под удар попали пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников. Всего под удары попали объекты в 142 районах.
Так, в Одесской области в районе Курортного зафиксированы взрывы «Гераней» и «Гербер». Именно из этого региона, по данным экспертов, стартовали дроны, атаковавшие Таганрог.
По данным из Николаева, над городом барражировали две реактивные «Герани», после чего последовали взрывы. В результате атаки два района частично обесточены. В окрестностях города возник пожар, поражена военная техника.
В Сумской области, откуда также часто боевики ВСУ обстреливают приграничные регионы РФ, зафиксированы многократные взрывы планирующими боеприпасами. Удары наносились как утром, так и во второй половине дня 19 апреля.
Таким образом, ответный удар был нанесён практически по всем регионам Украины. Особое внимание уделялось объектам энергетики и местам производства и подготовки беспилотников дальнего действия.
Сотни ударов по 142 районам Украины, выведенные из строя подстанции, обесточенные города, уничтоженные цеха по производству БПЛА. Киевский режим платит за каждую попытку атаковать российскую территорию. И эта цена становится всё выше.