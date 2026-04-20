На территории красноярского монастыря обнаружили кости мамонта

На территории Успенского монастыря в Красноярске работают археологи перед тем, как строители начнут возводить новый келейный корпус.
О находках рассказал сенатор Александр Усс. Он написал в своих соцсетях, что Красноярск в очередной раз доказывает звание места с очень древней историей жизни человека.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации поделился фотографиями находок и сообщил подписчикам, что исследователи обнаружили более трех тысяч артефактов, среди которых — фрагменты костей мамонта и скелет лошади. По предварительным оценкам, этим останкам более 11 тысяч 700 лет. Известно, что все находки отправили в лабораторию для подробного изучения и точной датировки.