На территории красноярского монастыря обнаружили кости мамонта

На территории монастыря в Красноярске нашли кости, которым более 11 тысяч лет.

Источник: Комсомольская правда

На территории Успенского монастыря в Красноярске работают археологи перед тем, как строители начнут возводить новый келейный корпус.

О находках рассказал сенатор Александр Усс. Он написал в своих соцсетях, что Красноярск в очередной раз доказывает звание места с очень древней историей жизни человека.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации поделился фотографиями находок и сообщил подписчикам, что исследователи обнаружили более трех тысяч артефактов, среди которых — фрагменты костей мамонта и скелет лошади. По предварительным оценкам, этим останкам более 11 тысяч 700 лет. Известно, что все находки отправили в лабораторию для подробного изучения и точной датировки.