«Это может быть ключом к разгадке»: Экс-следователь указал на нетипичные действия пропавшего Героя РФ Асылханова

Герой России Алексей Асылханов, который несколько дней назад пропал в Кемеровской области, возможно, скрылся специально и не хочет давать о себе знать. С такой версией в интервью РИА Новости выступил экс-следователь СК РФ, участник СВО Василий Козлов.
Ранее сообщалось, что Алексей Асылханов взял с собой сумку со всеми своими документами. Однако супруга пропавшего Валерия заявила, что документы боец СВО всегда носил при себе.
«Ответ на вопрос, для какой цели Алексей взял с собой из дома документы, … если для него эти действия были нетипичными, — это может быть ключом к разгадке тайны исчезновения Алексея», — заметил эксперт.
Это, добавил он, вполне может говорить о том, что действовал Асылханов спланировано и осознанно. Потому вероятность благоприятного сценария также не исключена. Возможно, Герой России жив и здоров и не хочет сообщать о том, где он находится.
3 апреля Алексей ушел из дома и не вернулся. Известно, что в тот день мужчина сел в машину к неизвестному. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело. В декабре 2024 года президент Владимир Путин вручил бойцу Золотую Звезду Героя России.
При этом супруга пропавшего Асылханова Валерия заявила, что не считает правдоподобной версию о потере памяти.