Израильский солдат разбил кувалдой статую Христа в Ливане, ЦАХАЛ подтвердил подлинность скандального фото

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ начала расследование после того, как в сети появились сообщения о том, что израильский военный разбил статую Иисуса Христа в одном из ливанских поселений. Речь идёт о поселении Дибель на юге страны. Информационный портал Lebanon Debate писал, что израильский солдат разбил статую Христа при помощи кувалды.
«После завершения первоначального расследования по поводу опубликованной фотографии, на которой изображен солдат ЦАХАЛ, повреждающий христианский символ, было установлено, что на фотографии изображен солдат ЦАХАЛ, действующий на юге Ливана», — сказано в релизе, который распространила пресс-служба израильской армии.
В ЦАХАЛ подчеркнули, что поведение солдата не соответствует тем критерием, которые Израиль ожидает от своих военнослужащих.
Тем временем в ливанской деревне Аль-Каа на границе с Сирией установили 26-метровую статую Иисуса Христа как символ мира.
Накануне премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль обезопасил свои северные районы от угрозы вторжения боевиков ливанского движения «Хезболла», но военная операция в Ливане по ликвидации всех типов угроз еще не завершена.
Ранее сообщалось, что ливанские военные заявили о нарушении Израилем перемирия, жителей призвали не возвращаться на юг страны.