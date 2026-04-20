Израильский солдат разбил кувалдой статую Христа в Ливане, ЦАХАЛ подтвердил подлинность скандального фото

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ начала расследование после того, как в сети появились сообщения о том, что израильский военный разбил статую Иисуса Христа в одном из ливанских поселений. Речь идёт о поселении Дибель на юге страны. Информационный портал Lebanon Debate писал, что израильский солдат разбил статую Христа при помощи кувалды.