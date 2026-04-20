Красноярскому производителю икры вынесли предостережение

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае признали недействительной декларацию производителя рыбной продукции. Речь идет о компании «Фишландия».
Как сообщили в Россельхознадзор, нарушение выявили во время проверки с использованием государственных систем учета — «Меркурий» и ФГИС ВетИС, а также данных Росаккредитация.
Выяснилось, что предприятие оформило декларацию о соответствии с нарушениями и выпускало продукцию — соленую рыбную икру — без полного подтверждения ее безопасности. В частности, при оформлении документов не были проведены обязательные лабораторные исследования.
Продукцию не проверяли на содержание опасных веществ и факторов, включая пестициды, токсичные элементы, радионуклиды, нитрозамины, а также на наличие паразитов и полихлорированных бифенилов.
По итогам проверки декларацию признали недействительной и внесли соответствующую запись в единый реестр. Компании также вынесли предупреждение о недопустимости подобных нарушений в будущем.
В ведомстве добавили, что с начала года в регионе уже аннулировано 48 деклараций на пищевую продукцию, оформленных с нарушениями.