СМИ: Иран ударил беспилотниками по американским кораблям в ответ на захват судна

Тегеран утверждает, что нанес удары по американским военным кораблям с помощью беспилотников после того, как США атаковали иранское судно в Оманском заливе. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на представителя центрального штаба иранских ВС.
По данным агентства, американские силы нарушили режим прекращения огня, обстреляли иранское торговое судно, вывели из строя его навигационную систему, после чего на палубу высадились морские пехотинцы.
— После нападения американцев на это судно иранские силы также атаковали несколько американских военных кораблей с помощью беспилотников, — говорится в публикации.
В Тегеране подчеркнули, что намерены продолжать отвечать на «пиратство» и атаки со стороны США.
19 апреля стало известно, что Иран решил не участвовать во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами Америки.
Президент США Дональд Трамп говорил, что переговоры Вашингтона и Тегерана пройдут в Исламабаде 20 апреля. Он утверждает, что Белый дом предлагает «разумную и справедливую сделку». При этом он предупредил, что в случае отказа от переговоров США готовы нанести удары по электростанциям и мостам на территории Ирана.