Май урежет рабочую неделю — россияне уйдут на длинные выходные

Россиян в начале мая ждет укороченная рабочая неделя из-за празднования Дня весны и труда. Об этом сообщил доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев, передает РИА Новости.

По его словам, 1 мая закреплено в статье 112 Трудового кодекса как нерабочий праздничный день. В 2026 году эта дата приходится на пятницу, поэтому граждан ожидают три выходных подряд.

Таким образом, в первой майской неделе будет четыре рабочих дня и три нерабочих.

Эксперт подчеркнул, что наличие праздничных дней в месяце не влияет на размер заработной платы сотрудников с фиксированным окладом.

Ранее аналогичный формат рабочей недели уже применялся в 2026 году. В конце февраля выходной был связан с Днем защитника Отечества, а в марте — с Международным женским днем.

Читайте также: Убийца уже внутри дома: почему массовые семейные убийства в России не обсуждают.