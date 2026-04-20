В Хабаровском крае за сутки сгорели частная беседка и кровля жилого дома

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае за прошедшие 24 часа подразделения МЧС ликвидировали 30 техногенных пожаров и 8 возгораний сухой травы. Чрезвычайных ситуаций в регионе не зарегистрировано, о чем сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В краевой столице зафиксировано несколько крупных выездов. На улице Кустанайской ранним утром сгорела частная деревянная беседка, огонь также перекинулся на припаркованную машину. На улице Ворошилова в девятиэтажном доме произошло возгорание на балконе шестого этажа. В обоих инцидентах обошлось без жертв, пожары ликвидированы в нормативное время.

В городе Амурске на улице Центральной пожарные расчеты боролись с огнем на крыше кирпичного дома. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, на локализацию и полную ликвидацию ушло 40 минут. Причины происшествия сейчас устанавливаются экспертами.

Напомним, что в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и еще 10 районах края сохраняется действие особого противопожарного режима. За сутки спасательные формирования также 5 раз выезжали на места дорожных аварий для оказания помощи.

По прогнозам синоптиков, 20 апреля в Хабаровске ожидается облачная погода и дождь. Температура воздуха составит от +8° до +10° C при северо-восточном ветре со скоростью до 13 м/с.

