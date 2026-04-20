В Хабаровском крае за сутки сгорели частная беседка и кровля жилого дома.

В краевой столице зафиксировано несколько крупных выездов. На улице Кустанайской ранним утром сгорела частная деревянная беседка, огонь также перекинулся на припаркованную машину. На улице Ворошилова в девятиэтажном доме произошло возгорание на балконе шестого этажа. В обоих инцидентах обошлось без жертв, пожары ликвидированы в нормативное время.