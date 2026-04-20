Специальные автобусы запустят на кладбищах Красноярска в Радоницу

Поминовение усопших в этом году выпадает на 21 апреля. В Красноярске погосты будут открыты для посетителей с 08:00 до 20:00. Утром кладбища закрыты — там проводятся технические работы, сообщили в городской администрации.
В целях безопасности в этот день изменится схема движения и парковки у кладбищ. По территории крупнейших погостов с восьми утра до восьми вечера будут курсировать автобусы. Проезд платный: в малом классе — 25 рублей, в автобусах большой и средней вместимости — 30 рублей. Оплата только наличными.
На Новое кладбище Шинников можно будет попасть только на автобусе или пешком — проезд от остановки до новых участков перекроют. Там будут работать три автобуса. Протяжённость маршрута в этом году увеличили, добавили новые остановки.
По старой части кладбища Шинников пассажиров перевезут пять автобусов ПАЗ с временными остановками. На старом участке Бадалыкского кладбища запустят три ПАЗа, на новой части — семь автобусов большой вместимости.
На городских маршрутах, проходящих мимо погостов, при необходимости увеличат число машин — за этим проследят диспетчеры.
