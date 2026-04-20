Специальные автобусы запустят на кладбищах Красноярска в Радоницу

В целях безопасности в этот день изменится схема движения и парковки у кладбищ. По территории крупнейших погостов с восьми утра до восьми вечера будут курсировать автобусы. Проезд платный: в малом классе — 25 рублей, в автобусах большой и средней вместимости — 30 рублей. Оплата только наличными.