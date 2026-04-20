За неделю в Красноярском крае при пожарах погибли 8 человек

За минувшие сутки сотрудники ГУ МЧС России по Красноярскому краю потушили 20 пожаров, на которых погиб 1 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Так, сотрудники Балахтинско-Новосёловского гарнизона ликвидировали пожар в жилом доме, площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Причиной возгорания стала неосторожность при курении, погиб пожилой мужчина. Пожар тушили 3 единицы техники и 11 человек личного состава. За неделю в крае ликвидировано 99 пожаров, погибли 8 человек, еще 5 получили травмы. Силы и средства МЧС России 26 раз привлекались на оказание помощи при ДТП.