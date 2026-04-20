Жителя Ачинска арестовали за хищения выплат у бойцов СВО

В Красноярском крае силовики задержали мужчину, подозреваемого в хищении денег у российских бойцов, участвующих в специальной военной операции.
По версии следствия, в 2025 году 42-летний житель Ачинска разработал схему хищения. Он организовывал заключение браков между местными жительницами и военнослужащими, а после отъезда мужчин к месту боевых действий забирал у женщин банковские карты, привязанные к счетам, на которые поступали выплаты. Деньги он присвоил, рассказали в краевом управлении СК.
Дома у подозреваемого во время обысков изъято свыше миллиона рублей, паспорта, банковские карты и десяток мобильных телефонов.
Суд избрал гражданину меру пресечения — заключение под стражу.