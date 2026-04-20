Почти месяц ищут парня в светлых наушниках в Хабаровске

В Хабаровске уже почти месяц разыскивают 21-летнего Артёма Зорина. Молодой человек исчез 26 марта 2026 года в районе улицы Фрунзе, сообщили в добровольческой поисково-спасательной организации «Лига Спас».
Артём высокого роста — около 190 см, среднего телосложения, с тёмными волосами. В день исчезновения на нём была чёрная кожаная куртка со светлым мехом на воротнике, коричневые брюки в клетку или голубые джинсы и чёрная обувь. Особая примета — большие светлые наушники, которые он часто носил на шее.
Парень ушёл из дома и до сих пор не вернулся. Все попытки установить его местонахождение пока не дали результата.
Волонтёры «Лиги Спас» продолжают поиски и просят всех, кто видел Артёма или обладает любой информацией о его местонахождении, позвонить по телефону +7 914 190 12 17. Каждая деталь может оказаться важной.