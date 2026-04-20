Почти месяц ищут парня в светлых наушниках в Хабаровске

Артём высокого роста — около 190 см, среднего телосложения, с тёмными волосами. В день исчезновения на нём была чёрная кожаная куртка со светлым мехом на воротнике, коричневые брюки в клетку или голубые джинсы и чёрная обувь. Особая примета — большие светлые наушники, которые он часто носил на шее.