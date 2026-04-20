Красноярцам напомнили, как начать неделю без стресса и с пользой

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали, как мягко войти в рабочий ритм после выходных и сохранить продуктивность в течение недели.

Специалисты отмечают: ощущение усталости в понедельник — нормальная реакция организма на смену режима. Однако утро можно сделать более комфортным, если задать правильный настрой с первых минут после пробуждения.

В ведомстве советуют не начинать день с телефона — отказ от новостей и рабочей переписки помогает снизить уровень тревожности. Вместо этого лучше уделить несколько минут себе: спокойно потянуться, выпить стакан воды и включить музыку, которая поднимает настроение.

Такая простая утренняя рутина помогает быстрее включиться в работу и задать спокойный темп всей неделе.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что продуктивность во многом зависит от того, как начинается день, и рекомендуют формировать устойчивые полезные привычки.