BZ: Европа милитаризует отношения с Россией на фоне экономических проблем

Европейский союз на фоне экономического кризиса усиливает милитаризацию отношений с Россией. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.

По мнению авторов статьи, вместо того чтобы совместно с Москвой искать пути прекращения конфликта, лидеры ЕС делают ставку на наращивание военного потенциала. Таким образом они надеются остановить деиндустриализацию и снизить стратегическую зависимость. При этом ориентация на тесное взаимодействие с США ослабила идею европейской «стратегической автономии» и усилила противоречия внутри стран Восточной Европы.

В статье подчеркивается, что неспособность отстаивать собственные принципы подорвала моральную легитимность Европы и усугубила ее экономические проблемы.

16 апреля премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя попытки Евросоюза ослабить РФ и «поставить на колени», назвал такую стратегию неработающей и сказал, что русские встают на колени только тогда, когда завязывают шнурки на ботинках, а не потому, что этого хочет от них кто-то другой.

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в ходе брифинга в четверг, 16 апреля, сравнила поведение стран Европейского союза (ЕС) с поросенком из детской сказки Бориса Заходера «Хрюк на елке».

