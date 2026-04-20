16 апреля премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя попытки Евросоюза ослабить РФ и «поставить на колени», назвал такую стратегию неработающей и сказал, что русские встают на колени только тогда, когда завязывают шнурки на ботинках, а не потому, что этого хочет от них кто-то другой.