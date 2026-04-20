Европейский союз на фоне экономического кризиса усиливает милитаризацию отношений с Россией. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.
По мнению авторов статьи, вместо того чтобы совместно с Москвой искать пути прекращения конфликта, лидеры ЕС делают ставку на наращивание военного потенциала. Таким образом они надеются остановить деиндустриализацию и снизить стратегическую зависимость. При этом ориентация на тесное взаимодействие с США ослабила идею европейской «стратегической автономии» и усилила противоречия внутри стран Восточной Европы.
В статье подчеркивается, что неспособность отстаивать собственные принципы подорвала моральную легитимность Европы и усугубила ее экономические проблемы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в ходе брифинга в четверг, 16 апреля, сравнила поведение стран Европейского союза (ЕС) с поросенком из детской сказки Бориса Заходера «Хрюк на елке».