Расчёт РСЗО «Град» ликвидировал скопление живой силы ВСУ в Херсоне

Российские военнослужащие ликвидировали солдат Вооружённых сил Украины в Херсоне, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанёс расчёт реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» российской группировки войск «Днепр».
Командир расчёта гвардейского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ с позывным Первый отметил, что было поражено скопление живой силы украинских войск.
«Планово отработали по цели в районе населённого пункта Херсон. Было поражено скопление живой силы противника. Расчёт опытный, боевой. Задачи выполняются регулярно, как в светлое время суток, так и в тёмное. Данная машина вносит свой вклад в будущую победу», — сказал он.
В ведомстве рассказали, что расчёты РСЗО БМ-21 «Град» выполняют огневые задачи по ликвидации бронетехники, огневых средств, а также складов боеприпасов и укреплённых позиций украинских войск на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.