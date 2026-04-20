Диетолог Кованова предупредила о вреде переедания протеиновых батончиков

Диетолог София Кованова предупредила aif.ru о последствиях частого употребления протеиновых батончиков: вздутие, воспаление кишечника и нарушение насыщения. Кому стоит отказаться от этого перекуса — читайте в материале.

Источник: Аргументы и факты

Постоянное употребление в пищу протеиновых батончиков может привести к негативным последствиям для здоровья, включая вздутие, воспаление в кишечнике и другим. Об этом aif.ru заявила диетолог-нутрициолог София Кованова.

«При частом употреблении протеиновых батончиков может нарушиться чувство насыщения. Ультраобработанная текстура требует меньше жевания, а значит, хуже активирует механизмы насыщения, поэтому мозг “не засчитывает” батончик как полноценную еду», — сказала Кованова.

Кроме того, регулярное поступление полиолов, эмульгаторов и изолятов может менять микробиоту кишечника и усиливать низкоуровневое воспаление, также может возникать вздутие из-за подсластителей в составе.

«Если на упаковке написано ПП, значит, можно съесть больше? Но не все, что написано, правда. Как замена сладкому — спорно, но работает, если контролировать употребление таких батончиков. Оптимально употреблять не более 1 батончика в день как перекус, но не в качестве замены полноценному приему пищи», — добавила диетолог.

Говоря о батончиках из орехов и мюсли, Кованова обратила внимание, что они в основном содержат лишь жиры. «Нередко по калорийности эти 50 грамм батончика — как полноценный приём пищи. Если жиров не доедаете, то можно съесть 1 штуку в день», — уточнила эксперт.

Кованова рекомендовала воздержаться от употребления в пищу протеиновых батончиков людям, имеющим проблемы с ЖКТ, при аллергии (в т.ч. скрытой) на молочный белок, при инсулинорезистентности, непереносимости подсластителей.