21 апреля в Иркутской области будет выходным

IrkutskMedia, 20 апреля. 21 апреля в Иркутской области объявлено выходным днём. Соответствующий закон был подписан губернатором региона Игорем Кобзевым в 2024 году.
Этот день в православном календаре отмечен как Радоница. В 2027 году выходной выпадает на 11 мая. Традиционно Единый День памяти отмечается на на 9-й день после Пасхи.
Напомним, что ранее агентство рассказывало, какие дополнительные маршруты для Иркутян запустят в Родительский день. По городу будут курсировать автобусы по четырём маршрутам.