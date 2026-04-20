Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропортах Краснодара и Геленджика сняли ограничения на полёты

Ночью Кубань пережила массированный налёт украинских БПЛА. К утру угрозу атаки сняли, после чего Росавиация официально сообщила: сняты ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Краснодара (Пашковский) и Геленджика.

Напомним, небо над ними закрывали почти одновременно после полуночи. Причина — обеспечение безопасности полётов. Теперь авиаузлы могут вернуться к штатному графику работы.

Ранее Life.ru писал, что минувшей ночью в Туапсе отразили массированную атаку украинских беспилотников. В морском порту погиб мужчина, ещё один пострадал. Обломки БПЛА повредили остекление в начальной школе, детском саду, музее, церкви и многоквартирном доме, а также задели газовую трубу.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше