Ориентировщики из Хабаровска завоевали медали межрегионального турнира

Традиционные чемпионат и первенство по спортивному ориентированию «Приморский Марафон» прошли на выходных в посёлке Лозовый. На маршрут вышли около 200 спортсменов из разных регионов Дальневосточного федерального округа. По итогам соревнований две хабаровчанки заняли первое и третье место, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
«Приморский марафон» — ежегодные соревнования по спортивному ориентированию, которые проходят с 1969 года. Спортсмены борются за медали, денежные призы и главный приз — переходящий кубок. Участник марафона, побеждавший на протяжении трех лет подряд, получает кубок в постоянное владение.
В этом году участники проходили сложную дистанцию по горной местности. Зрители могли следить за тем, как спортсмены проходят маршрут, в режиме онлайн. Участники состязаний на старте получили GPS-трекеры.
По итогам соревнований хабаровчанка Алина Трусова стала победительницей и обладательницей Переходящего кубка. Мария Воробьева из сборной Хабаровского края пришла к финишу третьей.
Сейчас спортсмены готовятся к чемпионату и первенству ДФО по спортивному ориентированию, которые пройдут 23 — 27 апреля.