Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эмиграция без выбора — известный исполнитель покинул страну из-за цензуры

Певец Михаил Шуфутинский в начале 1980-х годов покинул СССР и уехал в США, где заново строил карьеру.

Певец Михаил Шуфутинский в начале 1980-х годов покинул СССР и уехал в США, где заново строил карьеру. Причиной стали ограничения со стороны советской системы, из-за которых он не появлялся на телевидении и сталкивался с цензурой.

По его словам, ситуация в стране в тот период не позволяла развиваться. Исполнителя перестали выпускать за границу по работе, после чего он принял решение об эмиграции и отправился в Соединенные Штаты.

На новом месте артист выступал в ресторанах, занимался продюсированием и записывал песни. При этом его творчество продолжало пользоваться спросом у аудитории в России, несмотря на отъезд.

Со временем музыканта начали приглашать на гастроли на родине, однако он не сразу решился на возвращение. Переломным моментом стала встреча с Аллой Пугачевой, которая сообщила ему о популярности его песен в России.

В 1990-е годы Шуфутинский впервые после отъезда выступил в стране перед широкой публикой. Концерты прошли при полном зале, зрители встречали артиста аплодисментами стоя.

После гастролей он принял решение вернуться. Окончательный переезд в Россию состоялся в начале 2000-х годов.

