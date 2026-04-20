Эмиграция без выбора — известный исполнитель покинул страну из-за цензуры

Певец Михаил Шуфутинский в начале 1980-х годов покинул СССР и уехал в США, где заново строил карьеру. Причиной стали ограничения со стороны советской системы, из-за которых он не появлялся на телевидении и сталкивался с цензурой.
По его словам, ситуация в стране в тот период не позволяла развиваться. Исполнителя перестали выпускать за границу по работе, после чего он принял решение об эмиграции и отправился в Соединенные Штаты.
На новом месте артист выступал в ресторанах, занимался продюсированием и записывал песни. При этом его творчество продолжало пользоваться спросом у аудитории в России, несмотря на отъезд.
Со временем музыканта начали приглашать на гастроли на родине, однако он не сразу решился на возвращение. Переломным моментом стала встреча с Аллой Пугачевой, которая сообщила ему о популярности его песен в России.
В 1990-е годы Шуфутинский впервые после отъезда выступил в стране перед широкой публикой. Концерты прошли при полном зале, зрители встречали артиста аплодисментами стоя.
После гастролей он принял решение вернуться. Окончательный переезд в Россию состоялся в начале 2000-х годов.
