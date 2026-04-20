В России хотят сократить профилактические отключения горячей воды

ОП призвала сократить отключения горячей воды на профилактику до трех-пяти дней.

Источник: Комсомольская правда

Профилактические отключения горячей воды должны быть минимальны: не больше трех-пяти дней. А там, где имеются соответствующие технологии, отключения должны продолжаться еще меньше. К этому в интервью ТАСС призвал замсекретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

Общественник отметил, что в наше время, в XXI веке, новые технологии дают возможность вообще обходиться без отключений горячей воды.

«Считаю, что надо сократить профилактику до трех-пяти дней максимум. А там, где позволяют технологии, — до одного-двух дней», — сказал Гриб.

Пока же россияне сидят без горячего водоснабжения по 10−14 дней. И это, конечно, очень неудобно, особенно для семей с детьми.

Ранее сайт KP.RU выяснил, зачем отключать горячую воду каждое лето. И можно же обойтись и без этого.

Напомним, в Государственной думе предложили уменьшить срок летнего отключения горячей воды в российской столице и регионах до трех дней. Политики допустили, что современные технологии позволяют это сделать.