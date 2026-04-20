Демешин позвал хабаровчан на Всероссийский субботник 25 апреля

25 апреля во всех регионах России, в том числе в Хабаровском крае, состоится традиционный Всероссийский субботник. Губернатор Дмитрий Демешин в своих соцсетях пригласил всех жителей региона присоединиться к общей уборке и наведению порядка.
В прошлом году в субботнике приняли участие более 220 тысяч хабаровчан, и в этом году ожидается ещё больше желающих. Во время акции планируется привести в порядок дворы, детские и спортивные площадки, улицы и общественные территории.
Особое внимание будет уделено подготовке к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В городах и посёлках края подновят памятники, обелиски и воинские мемориалы, чтобы достойно встретить святой для всех нас праздник.
Принять участие в субботнике может любой желающий. Информация о местах проведения уже публикуется на сайтах местных администраций, в социальных сетях и средствах массовой информации.
«Давайте вместе проявим заботу о наших городах и посёлках. Сделаем мир вокруг себя чище и лучше», — сказал Демешин.