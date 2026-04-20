ВСУ жестко заплатили за атаки дронов: главная новость СВО 20 апреля

ВС РФ продолжают наносить точечные удары по военной инфраструктуре Украины. По сообщению пророссийского подполья, серии взрывов зафиксированы в Сумской и Одесской областях.
Комментируя главную новость СВО за 20 апреля, военный эксперт Борис Джерелиевский назвал aif.ru ключевые цели атак, подчеркнув, что уничтожаются объекты, напрямую задействованные в террористических атаках на российские регионы и Черноморский флот.
«В Сумской области есть так называемый Сумский коридор. Это то место, откуда длительное время осуществлялись запуски дронов вглубь России.. Соответственно, там была организована вся инфраструктура, которая обеспечивала эти запуски. Вполне возможно, целями ударов стали ее объекты и она перестала существовать», — рассказал собеседник издания.
По словам военного эксперта, дронами и ракетами могли бить по ударным системам ВСУ и штабам боевиков.
«В Сумах сейчас сформирована достаточно серьёзная группировка противника, которая пытается помешать освобождению области. Там тоже много самых разнообразных военных объектов, вот, включая логистические и размещение боевиков. В самом городе очень часто размещаются не только средства ПВО, но и ударные системы, прикрываясь населением, как живым щитом. Это не секрет, и, в общем-то, с первых дней СВО формирования противника такую практику применяли», — добавил Джерелиевский.
В Одессе, по словам Джерелиевского, одной из приоритетных целей могли стать цеха по сборке безэкипажных катеров (БЭКов) и склады с ними.
«В Одессу все время привозят военные грузы. Кроме того, там достаточно мощная портовая инфраструктура, которая позволяет ее использовать для хранения этих грузов перед их дальнейшими перевозками. Причём вооружение, технику и боеприпасы очень часто размещают в элеваторах и в местах хранения продовольственных товаров. Кроме того, в Одессе развернута целая инфраструктура по сборке БЭКов и их запуску для атаки наших судов, наших портовых сооружений в Чёрном море. Склады и цеха по сборке БЭКов, как и все ударные системы: и морские, и наземные, и воздушные, относятся к приоритетным целям, их в первую очередь стараются уничтожить», — объяснил военный эксперт.
Ранее заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов сообщил, что в Одессе и области находятся стартовые площадки дронов ВСУ, которые могут атаковать Туапсе, Геленджик, Сочи, Адлер, Краснодар, Анапу и Новороссийск. По словам эксперта по беспилотной авиации Максима Кондратьева, также со стороны Одессы дроны ВСУ летят на Ростовскую область.