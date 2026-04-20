ВСУ жестко заплатили за атаки дронов: главная новость СВО 20 апреля

«В Одессу все время привозят военные грузы. Кроме того, там достаточно мощная портовая инфраструктура, которая позволяет ее использовать для хранения этих грузов перед их дальнейшими перевозками. Причём вооружение, технику и боеприпасы очень часто размещают в элеваторах и в местах хранения продовольственных товаров. Кроме того, в Одессе развернута целая инфраструктура по сборке БЭКов и их запуску для атаки наших судов, наших портовых сооружений в Чёрном море. Склады и цеха по сборке БЭКов, как и все ударные системы: и морские, и наземные, и воздушные, относятся к приоритетным целям, их в первую очередь стараются уничтожить», — объяснил военный эксперт.