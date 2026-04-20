Александр Хирург Залдастанов: пока храмы не наполнятся молодыми людьми, победы не будет

Когда я был в Мариуполе, в то время как раз шел штурм «Азовстали», встретился там с [Героем России] Адамом Делимхановым. Я тогда ждал его почти двое суток, чтобы переговорить. У нас были вопросы, по которым мы хотели его помощи — интернациональной бригаде «Пятнашка». Но я от него услышал другое и запомнил это на всю жизнь. Он мне сказал: «Хирург, знаешь, то, что мы сделаем — мы все равно возьмем, мы освободим Мариуполь, мы возьмем эту “Азовсталь”. Он добавил, что это будет всего лишь 30% успеха. Я немного опешил. Говорю: “Как? Уже столько людей полегло. А что тогда эти 70?” Он сказал и показал на голову: “Поменять вот здесь. Сознание. Вот что еще нужно будет сделать”. Это будет сложнее, чем взять “Азовсталь”, невероятный укрепрайон. Я тоже прекрасно понимаю: то, что мы не делаем здесь, — это потом тянут, надрываясь, люди там. Поэтому у нас существует мотомарш “Дороги Победы”. Для этого у нас существует открытие сезона и наши кульминационные части — то, что больше напоминает извержение вулкана. По своему воздействию это тоже ответка. Наш ответ нашим врагам.