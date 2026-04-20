Александр Хирург Залдастанов: пока храмы не наполнятся молодыми людьми, победы не будет

—Какой прогноз вы даете Европе?
— Использую метафору о волшебном фонтане — детском хороводе в Сталинграде, который соберет вокруг себя все светоносное человечество. Россия — это ковчег. Все, кто захочет спастись, будут здесь. Россия ведет борьбу в прямом смысле этого слова с тьмой преисподней. Все, кто это чувствует и понимает, у кого достаточно интеллекта, окажутся у нас. Поэтому такое будущее я предвижу.
Очень многое будет зависеть от того, как и чем закончится противостояние в Донбассе, в Новороссии. Это крайне важно и повлияет на судьбу человечества. Здесь нужно понимать, что мы имеем дело с огромной сатанинской силой. И справиться с ней одними лишь техническими средствами невозможно — необходима Божья помощь. Пока храмы не наполнятся людьми, молодыми людьми, которые будут креститься и обращаться к Богу с молитвой, победы не будет. Это необходимо осознавать. Я радуюсь, когда прихожу в наши храмы. Часто путешествую и везде, где могу, посещаю подворья или монастыри. Вижу, как они наполняются людьми, и понимаю: Россия одержит верх — иначе быть не может. Это богоизбранная, любимая Богом страна. Что касается людей, готовых сопротивляться [врагам страны], — это настоящие пассионарии.
—В 2022 году вы говорили об арестах и обысках участников мотоклуба в Европе. Что происходит сейчас? Остались ли там ваши люди, продолжается ли давление?
— Давление будет только усиливаться. Подобное давление испытывали и первые апостолы. Поэтому их можно считать посланниками России, даже «Ночных волков». Они [ «Ночные волки»] чувствуют, где правда, пусть иногда и на интуитивном уровне. Здесь важнее не слова, а внутреннее чувство. У этих людей есть интуиция, их сердца тянутся туда, где правда. Возможно, они еще не до конца осознают ее глубину, но для этого, слава богу, у нас есть мыслители и русские писатели, способные объяснить, что человек чувствует.
Тогда это давление достигало пика, сейчас оно несколько ослабло. Но я все время вспоминаю нашего [лидера словацкого филиала «Ночных волков» Йозефа Гамбалека] Джона, который оказался без средств к существованию — его фактически лишили права на нормальную жизнь. Формально он не был лишен свободы, но у него отняли все, даже мотоциклы, за его убеждения. Вспомните: Советский Союз, мою страну, разрушили против моей воли под лозунгами защиты прав человека — якобы человек с убеждениями не должен подвергаться преследованию. Чем это обернулось, мы знаем. Мы открыты, но иногда «широкие объятия удобны для распятия».
Среди пассионариев — «Ночные волки», те, кто понял происходящее, кто чувствует фальшь. Они готовы сопротивляться. Чем сильнее давление, тем мощнее сопротивление — таков закон. Поэтому нельзя однозначно сказать, что ситуация ухудшилась: в чем-то она, наоборот, стала лучше. Например, у Гамбалека выходит книга о его судьбе, которую мы планируем представить ко дню рождения мотоклуба — возможно, 31 мая. Если он успеет подготовить ее к открытию мотосезона, то презентуем 25 апреля. Книга, переведенная на русский язык, подробно рассказывает, что ему пришлось пережить. Несмотря ни на что, он сохранил стремление к сопротивлению, остался пассионарием — его не удалось сломить. Он остался «Ночным волком» и заслужил новые цвета — полную эмблему клуба — за то, как выдержал эти испытания.
Похожая ситуация была в Чехии с Мариком [участник "Ночных волков], но сейчас там наблюдаются улучшения. Но это зависит исключительно от того, кто находится у власти. К правде и справедливости такие изменения отношения не имеют. Я имею в виду действия правительства и общий европейский мейнстрим — они определяются конкретными людьми у власти, от которых зависят и методы, и степень давления.
—Есть ли у вас контакт с американскими байкерами? Или из дружественных стран? Будут ли совместные мотопробеги?
— Мы имеем не только дружество — у нас есть отношения, отделения по всему миру, и даже в Америке. Удивительное дело, но на наших программах, можно уже сказать, уличном театре в байк-центре, во время сказки иногда бывает очень много иностранцев. Приезжают со всего мира. Как правило, те, кто хоть раз там побывал, становятся нашими друзьями. Потом эта дружба может перерасти в нечто большее. Так открылось отделение «волков» в Америке. Только мы не можем организовать там полноценное отделение под именем и эмблемой «Ночные волки» — по многим причинам. Нам просто не дадут этого сделать. Поэтому не под брендом — как русские мотоциклисты. Вот сейчас они ездят по стране, везут в своих «Харлеях» флаги России и США. Их уже, скажем так, не один десяток. Во всяком случае, я видел на некоторых фото — мотоциклов 15 точно. Один из них приезжал в Донбасс вместе с нами: был в Донецке и на «Русской весне» в Севастополе.
Количество этих «волков» растет, даже в откровенно недружественных странах. Я думаю, чем больше будет развиваться русофобия, тем больше людей будет толкать в объятия России. Это такой внутренний протест, они чувствуют, понимают, и это нас сближает.
—Тогда, возможно, у вас есть новые маршруты или страны, которые вы хотите включить в будущие поездки?
— К открытию сезона 25 апреля мы запланировали создать первое отделение «Ночных волков» в Китае. Также мы решаем вопрос с визами и всем остальным, чтобы рассмотреть Индию. Несколько мотоциклистов оттуда, четыре человека хотят приехать в Москву, восстановить контакты. У людей Китая, кто приедет к нам, это уже осознанное решение. Первое отделение в Китае появится на открытии сезона.
Впервые красный флаг Китайской Народной Республики проедет вместе с нами в колонне. Просто удивительно — это действительно «красная» страна, там очень любят этот цвет. Когда я был в Китае, поразился тем, как они относятся к советскому прошлому, к той идее, которая пришла к ним из СССР. Мы ее внутри себя не предали, хотя ее предала та самая так называемая антигорбачевская эпоха. А вот как они берегут это наследие: то зерно, которое было посажено в Китае, дало огромный урожай. Они вырастили из него огромный колос — это явление, Китайская Народная Республика. Так должны были сделать и мы, но из-за предателей и «короедов» мы утратили то, что нам оставили деды. Осталось сталинское поколение, которое воспитывало в нас чувство подвига. Мы тратим этот ресурс, хороним близких, чтобы вернуть то, что всегда было нашим, что неотделимо от России — кровоточащие обрубки, которые до сих пор болят. Это противоестественное разрушение СССР — самый драматический период в русской истории. Китай сумел сделать то, что должны были сделать мы. Нам еще предстоит этот рывок — он впереди. Сумеем ли? Я верю в Россию.
—Есть ли новые форматы мероприятий, которые вы хотите попробовать?
— Жизнь подскажет форматы. Я не называю это все мероприятиями и шоу, так как веду войну, которая не менее важна, чем на фронте. Потому что без той войны, которая сейчас ведется за сознание, мы обнулим все приобретения, сделанные там.
Когда я был в Мариуполе, в то время как раз шел штурм «Азовстали», встретился там с [Героем России] Адамом Делимхановым. Я тогда ждал его почти двое суток, чтобы переговорить. У нас были вопросы, по которым мы хотели его помощи — интернациональной бригаде «Пятнашка». Но я от него услышал другое и запомнил это на всю жизнь. Он мне сказал: «Хирург, знаешь, то, что мы сделаем — мы все равно возьмем, мы освободим Мариуполь, мы возьмем эту “Азовсталь”. Он добавил, что это будет всего лишь 30% успеха. Я немного опешил. Говорю: “Как? Уже столько людей полегло. А что тогда эти 70?” Он сказал и показал на голову: “Поменять вот здесь. Сознание. Вот что еще нужно будет сделать”. Это будет сложнее, чем взять “Азовсталь”, невероятный укрепрайон. Я тоже прекрасно понимаю: то, что мы не делаем здесь, — это потом тянут, надрываясь, люди там. Поэтому у нас существует мотомарш “Дороги Победы”. Для этого у нас существует открытие сезона и наши кульминационные части — то, что больше напоминает извержение вулкана. По своему воздействию это тоже ответка. Наш ответ нашим врагам.
—Если говорить о мотопробегах, как обстоят дела с российскими мотоциклами? «Ночные волки» и наши байкеры в целом пересаживаются на них?
— Это та мечта, которая не излетела от нас до сих пор, мы пока не смогли ее добиться. Мы бы с удовольствием пересели на российские мотоциклы, если бы они были. Их сейчас нет. Мы находим такие мотоциклы, собираем их, привозим, достаем, где-то буквально вытаскиваем. По гаражам, по сусекам — выскребаем, что называется. С каждым годом их становится все меньше.
В России, к сожалению, нет серийного производства мотоциклов. Мы летаем в космос, запускаем спутники, выстраиваем свою орбиту, пытаемся заменить Starlink — и у нас есть успехи. Слава богу, космическая отрасль начала возрождаться. Среди нас есть «Ночные волки», которые работают в этой сфере, поэтому для нас эта тема тоже близка.
Но у нас нет русского мотоцикла. Это, конечно, позор. Мы обязаны его создать и довести дело до конца. Должны сохранить мотоцикл в России. У нас был хороший опыт в конце 90-х. Тогда потребитель — а мы им и были — фактически создал прототип серийного русского мотоцикла, а затем запустил его в производство на Ирбитском мотозаводе. Мы даже завоевали бренд года. Мотоцикл получился дешевый, качественный, простой и красивый. Затем вмешалась политика. Завод фактически раздробили, многие цеха оказались в частных руках, цены резко выросли. В итоге проект не удался — мотоцикл стал слишком дорогим. Хотя находились люди, которые все равно его покупали в России. Но цена уже была сопоставима с Harley-Davidson, а производитель перестал ориентироваться на российский рынок — производство стало мелкосерийным. Сейчас нет даже и этого.
—Как вы видите развитие мотокультуры в ближайшие годы?
— Я бы хотел видеть ее патриотичной, способной на поступки. Обществом смелых и сильных людей. Я на пределе возможностей толкаю эту субкультуру к небу, потому что без духа ничего не построишь, ни один бой не выиграешь. Как и ни одну субкультуру не создашь, уж тем более «Ночных волков».
—Вы указали на роль патриотизма. О ее важности говорит и наш президент Владимир Путин.
— Я думаю, что история выбрала его, и он это понимает. Это видно по его действиям и в целом по тому, что с ним происходит. Сейчас он несет ответственность за страну. Она выбрала его — и это не случайность. Как правильно сказал [писатель Александр] Проханов: не президенты делают историю, а история делает президентов. Он — яркий тому пример.
Возвращаясь к событиям Русской весны, Севастополя, Крыма, Донбасса, Донецка, хочу подчеркнуть: эти дни становятся временем благодарности президенту за спасение множества людей. Те, кто участвовал в Русской весне, в основном были простыми людьми — представителей элиты среди них было немного. Да, были такие, как Саша Бобков, Денис Пушилин, но если Бобков на тот момент являлся депутатом Верховной рады, то Денис Владимирович был обычным человеком, как и многие из его окружения. Самым страшным тогда было сделать шаг в неизвестность. И если бы не его [Путина] поддержка, с этими людьми могло произойти то же, что случилось в Одессе, в Доме профсоюзов, где заживо сгорели десятки людей. Поэтому мое отношение к нему — как к спасителю. Возможно, я бы сейчас здесь не сидел: в Севастополе мы были готовы при необходимости исполнить камикадзе [пожертвовать жизнью].
Я привез тогда флаг — флаг России, врученный президентом. Тем самым подарив людям надежду. Мы чувствовали приближение Русской весны — она буквально стучалась в двери. И я ощущал себя ее представителем с этим флагом. Если бы я в какой-то момент отступил, перестал действовать или исчез, люди бы плевали мне в спину — это было исключено. Мы знали, что пойдем до конца, и надеялись, что нас не бросят. И он нас не бросил. Как не бросил и тысячи людей, поверивших России. А за Россией тогда смотрел Донецк, Новороссия — она была вдохновлена нашим примером, она вешала флаги России, она уже была открыта для России.
Представляете, как тогда с ними обошлись. В то время срочно эти бесноватые стали собирать батальоны Коломойского [Игоря, украинского олигарха] (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), правосеков. Все эти адские силы были собраны, чтобы утопить в крови одухотворенных русских людей. И мы там сражались, а он защищал. Защищал не какие-то материальные ресурсы, он защищал главный ресурс России — людей. И наша страна стала восприниматься вновь как защитница слабых и угнетаемых. За это я шляпу перед ним снимаю. Уважаю его как человека.