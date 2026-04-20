В Хабаровском крае за мошенничество задержали группу аварийных комиссаров.

Сотрудники полиции в Комсомольске-на-Амуре пресекли деятельность организованной группы, специализировавшейся на незаконных выплатах по автострахованию. В числе задержанных оказались пять человек, включая главу профильной компании и его помощника. Подробности инцидента выясняла «Комсомольская правда» — Хабаровск".
Следствие установило, что с осени 2024 года по февраль 2025 года злоумышленники инсценировали или фальсифицировали обстоятельства восьми аварий. Схема работала следующим образом: комиссары находили водителей без страховки, попавших в ДТП, и предлагали им оформить выплаты через фиктивные документы. После оформления полисов составлялись европротоколы, на основании которых страховщики выплачивали деньги. Это позволяло виновникам избегать личных затрат, а организаторам — получать доход.
Общий объем похищенных средств составил более 1,1 млн рублей. При задержании у подозреваемых были обнаружены крупные суммы денег и доказательства противоправной деятельности. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит реальный срок заключения — до шести лет колонии.
