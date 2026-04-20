В Хабаровском крае за мошенничество задержали группу аварийных комиссаров.

Следствие установило, что с осени 2024 года по февраль 2025 года злоумышленники инсценировали или фальсифицировали обстоятельства восьми аварий. Схема работала следующим образом: комиссары находили водителей без страховки, попавших в ДТП, и предлагали им оформить выплаты через фиктивные документы. После оформления полисов составлялись европротоколы, на основании которых страховщики выплачивали деньги. Это позволяло виновникам избегать личных затрат, а организаторам — получать доход.