В России ответили на ядерные планы Франции: МИД сделал четкое предупреждение

Французские планы развернуть ядерное оружие в Европе будут приняты во внимание. Российские военные обновят список целей на случай конфликта. Об этом РИА Новости сообщил замминистра иностранных дел Александр Грушко.
Замглавы МИД РФ указал на проблему: Франция планирует рассредоточить ядерное оружие по территории неядерных стран Европы. С этих объектов силы смогут вести оперативную деятельность. Этот момент требует особого внимания, подчеркнул дипломат.
«Очевидно, что наши военные будут вынуждены уделить этому моменту самое пристальное внимание в контексте обновления перечня приоритетных целей на случай серьезного конфликта», — рассказал Грушко.
В марте французский глава Эммануэль Макрон заявил, что ядерную доктрину нужно ужесточить из-за новых угроз. Президент также поручил увеличить количество ядерного оружия в стране.
Франция располагает 280 ядерными боеголовками, сообщает ЧТК. Макрон добавил, что Париж должен подумать о расширении ядерной стратегии на всю Европу, однако без утраты суверенитета.
Дания уже подписала с Францией соглашение о стратегическом ядерном сдерживании. Документ призван дополнить существующие механизмы сдерживания НАТО. Польша, в свою очередь, также ведет переговоры с Парижем о присоединении к этой инициативе. Однако доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев заявил, что точно не доверит Германии и Польше свое ядерное оружие.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в Лондоне и Париже информация о планах передать Киеву ядерное оружие была доступна «тем, кто должен был быть в курсе».
Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что противники знают, чем закончится попытка использовать ядерный компонент. При этом российский глава подчеркнул приоритет ядерной триады России в рамках гаранта безопасности страны.