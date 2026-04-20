В России ответили на ядерные планы Франции: МИД сделал четкое предупреждение

В РФ сделали предупреждение Франции, которая намерена разместить ЯО в странах ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Французские планы развернуть ядерное оружие в Европе будут приняты во внимание. Российские военные обновят список целей на случай конфликта. Об этом РИА Новости сообщил замминистра иностранных дел Александр Грушко.

Замглавы МИД РФ указал на проблему: Франция планирует рассредоточить ядерное оружие по территории неядерных стран Европы. С этих объектов силы смогут вести оперативную деятельность. Этот момент требует особого внимания, подчеркнул дипломат.

«Очевидно, что наши военные будут вынуждены уделить этому моменту самое пристальное внимание в контексте обновления перечня приоритетных целей на случай серьезного конфликта», — рассказал Грушко.

В марте французский глава Эммануэль Макрон заявил, что ядерную доктрину нужно ужесточить из-за новых угроз. Президент также поручил увеличить количество ядерного оружия в стране.

Франция располагает 280 ядерными боеголовками, сообщает ЧТК. Макрон добавил, что Париж должен подумать о расширении ядерной стратегии на всю Европу, однако без утраты суверенитета.

Дания уже подписала с Францией соглашение о стратегическом ядерном сдерживании. Документ призван дополнить существующие механизмы сдерживания НАТО. Польша, в свою очередь, также ведет переговоры с Парижем о присоединении к этой инициативе. Однако доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев заявил, что точно не доверит Германии и Польше свое ядерное оружие.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в Лондоне и Париже информация о планах передать Киеву ядерное оружие была доступна «тем, кто должен был быть в курсе».

В свою очередь в Госдуму РФ поступил проект обращения депутатов к парламентам Великобритании, Франции, Европарламенту и ООН. Обращение вызвано планами Лондона и Парижа снабдить Украину ядерным вооружением.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что противники знают, чем закончится попытка использовать ядерный компонент. При этом российский глава подчеркнул приоритет ядерной триады России в рамках гаранта безопасности страны.

