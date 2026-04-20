Молодые педагоги Хабаровска активно вступают в профсоюз

В Хабаровске прошёл форум молодых педагогов «Космическая Одиссея» в детском лагере «Энергетик». Два дня молодые учителя слушали лекции, участвовали в мастер-классах и делились опытом. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Хабаровского края.
Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» нацпроекта «Молодёжь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. На форуме обсудили пути профессионального роста, повышение квалификации и меры социальной поддержки, включая дальневосточную ипотеку.
Особое внимание уделили профсоюзному движению. Молодые педагоги узнали, как профсоюз помогает решать трудовые вопросы и защищать права учителей. Председатель краевой организации профсоюза работников народного образования и науки Тамара Козыренко подчеркнула важность профсоюзной работы.
«Профсоюзное движение — это эффективная система социального диалога, партнёрство в решении сложных проблем и даже медиаторство в досудебных ситуациях», — сказала она.
В краевой Ассоциации молодых педагогов уже состоят более 500 учителей. Присоединиться к профсоюзу могут все желающие педагоги.