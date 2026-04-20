Рыбаков оштрафовали за вылов горбуши в Приморье

В Тернейском районе Приморья под суд попали трое родственников из коренного малочисленного народа Севера, Сибири и Дальнего Востока. Их обвинили по статье за незаконный вылов водных биоресурсов на реке Самарга. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
По правилам традиционной рыбалки таким жителям разрешена одна сеть — не длиннее 30 метров, не выше трех метров и с ячеей 60×60 миллиметров, да еще и в строго отведенном месте на левом берегу Самарги. Родственники вышли на деревянной лодке, поставили сеть 45 метров длиной и четыре метра высотой с ячеей 65×65, ушли от разрешенного участка на 260 метров и поймали 51 горбушу на пути к нересту. Ущерб государству оценили в 98,22 тысячи рублей, эту сумму мужчины вернули сами.
«С учетом количества незаконно добытой рыбы, размера вреда и того, что обвиняемые живут в самом отдаленном северном поселке округа и живут за счет традиционного промысла, суд прекратил уголовное дело и назначил каждому судебный штраф по 10 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе судов Приморского края.
