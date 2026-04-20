Антитеррористические учения пройдут 21 и 22 апреля во всех детсадах и школах

Учения направлены на выработку практических навыков и умений правильно действовать в критической ситуации.

Антитеррористические учения пройдут 21 и 22 апреля во всех детсадах, школах и колледжах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«С 21 по 22 апреля 2026 года во всех подведомственных Минпросвещения РФ образовательных организациях пройдут учения по действиям при террористических угрозах», — говорится в сообщении.

Учения затронут школы, колледжи и техникумы, детские сады, а также места летнего отдыха детей.

«Цель — отработать комплексный сценарий, включающий алгоритмы действий сотрудников охраны и работников образовательных организаций в случае террористической угрозы. Учения направлены на выработку практических навыков и умений правильно действовать в критической ситуации», — отмечают в министерстве.

Предлагается несколько сценариев: отработка алгоритмов действий при вооруженном нападении; реагирование в случае угрозы взрыва; действия при совершении с террористических актов с применением беспилотных летательных аппаратов. Конкретный должен выбрать областной оперштаб.