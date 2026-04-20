В Хабаровске отправили в СИЗО мужчину, который украл и съел собаку

В Хабаровске полицейские задержали 45-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске за кражу собаки. Об этом сообщили в УМВД по Хабаровскому краю.
В ноябре прошлого года он похитил ханаанскую овчарку по кличке Иволга из гаражного кооператива на улице Тихоокеанской. Собака принадлежала местному сторожу, который оценил ущерб в 120 тысяч рублей.
Как установили следователи, обвиняемый убил животное, разделал его и употребил мясо в пищу. Ранее этот мужчина уже был судим за грабёж и кражу.
Судебное разбирательство по делу шло своим ходом, но подсудимый начал игнорировать заседания. В итоге суд объявил его в федеральный розыск и заочно отправил под стражу.
После задержания полицейские сразу водворили хабаровчанина в следственный изолятор. Уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража) направлено в суд.