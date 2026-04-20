Хабаровский край 25 апреля присоединится к масштабному Всероссийскому субботнику

При поддержке Минстроя России 25 апреля 2026 года во всех регионах пройдёт масштабный Всероссийский субботник. Хабаровский край готовится активно поддержать эту добрую традицию. В регионе пройдет «генеральная уборка», участие в которой, как ожидается, примут десятки тысяч жителей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Участие во Всероссийском субботнике — это прекрасная возможность проявить заботу об окружающей среде и лично внести вклад в преображение общественных пространств. Эта инициатива не только помогает нам вместе наводить порядок на улицах, во дворах, парках и скверах, но и даёт каждому жителю шанс поучаствовать в общественно-полезной работе», — отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.
По всей стране в порядок приведут дворы, площадки, улицы, а также общественные территории, благоустроенные в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Особое внимание в этом году уделят подготовке к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне — в городах и поселках края приведут в порядок памятники, обелиски и воинские мемориалы.
Напомним, в прошлом году в Хабаровском крае субботник показал впечатляющие результаты: в нем приняли участие более 220 тысяч жителей. Совместными усилиями было ликвидировано 289 несанкционированных свалок, убрано свыше 15 тысяч дворов, благоустроено 525 детских и спортивных площадок и высажен 561 саженец.
«Проведение субботников — традиция, которой уже больше ста лет. Надеемся, что этот год будет не менее продуктивным», — подчеркнул заместитель начальника отдела благоустройства и обращения с ТКО краевого министерства ЖКХ Александр Куликов.
