В Пермском крае ожидается холодная и снежная неделя

Неделя с 20 по 26 апреля ожидается холодной и снежной в Пермском крае, сообщается ЦГМС в своём канале «О погоде из первых рук».
По данным метеорологов, господство над территорией региона установила циклоническая циркуляция. Это принесло в Прикамье обильные осадки в виде снега и дождя. При этом температура воздуха опустится на 3−5 градусов ниже нормы. Дневной прогрев достигнет лишь +3…+5 °С.
В Перми снег ожидается уже в понедельник, а также 22−23 апреля. Специалисты ЦГМС прогнозируют выпадение 30−40 мм осадков, что составляет практически 100% от месячной нормы.
Напомним, в выходные обильные снегопады прошли на севере Пермского края. Жители Березников поделились фотографиями сугробов. А региональная Госавтоинспекция советует водителям, сменившим резину, пересесть на общественный транспорт.