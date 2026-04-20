Ачинца осудили за кражу денег с банковских карт жителя Москвы (видео)

В Красноярском крае суд признал 33-летнего жителя Ачинска виновным в краже порядка 32 тысяч рублей с чужих банковских карт.

Преступление было совершено осенью 2025 года, потерпевшим стал 49-летний житель Москвы. Мужчина был проездом в Красноярске и в аэропорту потерял картхолдер, в котором находились все его карты. Затем ему стали приходить уведомления об оплате в различных магазинах. В одном из них на камеры видеонаблюдения попал злоумышленник.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. «Выяснилось, что, находясь на территории аэропорта и ожидая своего автобуса до Ачинска, ранее не судимый мужчина обнаружил на улице картхолдер и подобрал его. Приехав в город, он решил расплатиться найденными картами. Мужчина сходил в барбершоп, закупился продуктами и алкоголем, а также расплатился в магазине мобильных аксессуаров», — рассказали в ГУ МВД.

В отношении фигуранта возбудили и расследовали уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на один год условно. Приговор вступил в законную силу.

