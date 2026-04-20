Ачинца осудили за кражу денег с банковских карт жителя Москвы (видео)

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. «Выяснилось, что, находясь на территории аэропорта и ожидая своего автобуса до Ачинска, ранее не судимый мужчина обнаружил на улице картхолдер и подобрал его. Приехав в город, он решил расплатиться найденными картами. Мужчина сходил в барбершоп, закупился продуктами и алкоголем, а также расплатился в магазине мобильных аксессуаров», — рассказали в ГУ МВД.