В Красноярске к концу недели потеплеет до +10

По данным синоптиков Гидрометцентра, в четверг, 23 апреля, и в пятницу, 24 апреля, в Красноярске днем потеплеет до +10 градусов, а ночью будет от +1 до +3. При этом будет дождливо. А вот в начале рабочей недели синоптики все еще обещают холодную погоду. В понедельник и вторник, 20 и 21 апреля, днем ожидается около +1 градуса и мокрый снег, а в темное время суток столбики термометров опустятся до −4 градусов. В среду, 22 апреля, днем ожидается +5 и дождь, а ночью — −3 и снег. По предварительному прогнозу, в выходные днем столбики термометров могут подняться даже выше +10 градусов, до +15…+13 градусов. Ночью около +3. Дождь.