МФО начали навязывать клиентам гороскопы и расклады таро при выдаче займов

Микрофинансовые организации при выдаче займов часто навязывают дополнительные услуги, в том числе с низкой потребительской ценностью. Клиентам предлагают не только страховки и юридические консультации, но и далекие от финансов услуги — расшифровку снов, расклады Таро, составление гороскопов и натальных карт. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.
По его словам, такие продукты оформляются вместе с займом, при его продлении или даже погашении. Большинство клиентов не пытаются отстаивать свои права, поэтому жалоб на подобные случаи поступает немного.
Около 50 процентов решений финансового омбудсмена, принятых в пользу клиента в 2025 году, были связаны именно с навязыванием дополнительных услуг. В Банке России отметили, что чаще всего МФО предлагают страховые продукты, юридические консультации и сервисы вроде «кредитного рейтинга».
В МФО в ответ заявили, что раскрывают клиентам всю информацию о дополнительных продуктах, а все услуги добровольны, передают «Известия».
