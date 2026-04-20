МФО начали навязывать клиентам гороскопы и расклады таро при выдаче займов

Микрофинансовые организации при выдаче займов часто навязывают дополнительные услуги, в том числе с низкой потребительской ценностью. Клиентам предлагают не только страховки и юридические консультации, но и далекие от финансов услуги — расшифровку снов, расклады Таро, составление гороскопов и натальных карт. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

По его словам, такие продукты оформляются вместе с займом, при его продлении или даже погашении. Большинство клиентов не пытаются отстаивать свои права, поэтому жалоб на подобные случаи поступает немного.

Около 50 процентов решений финансового омбудсмена, принятых в пользу клиента в 2025 году, были связаны именно с навязыванием дополнительных услуг. В Банке России отметили, что чаще всего МФО предлагают страховые продукты, юридические консультации и сервисы вроде «кредитного рейтинга».

В МФО в ответ заявили, что раскрывают клиентам всю информацию о дополнительных продуктах, а все услуги добровольны, передают «Известия».

Портрет банкрота в России молодеет: за два года число несостоятельных должников в возрасте до 25 лет выросло в 10 раз. В группе риска — вчерашние студенты, набравшие микрозаймов и кредитных карт под 70 процентов годовых, которые они не в состоянии обслуживать. «Вечерняя Москва» разобралась в причинах феномена вместе с экономистом и финансовым экспертом Назаром Фадилом.