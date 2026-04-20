Ученые нашли способ предотвратить град: речь о метеорологической ракете

Российские ученые создали ракету для борьбы с градовыми облаками. Об этом следуют данные базы Роспатента, которые проанализировало РИА Новости.
«Изобретение относится к устройствам для изменения атмосферных условий, а более конкретно — к метеорологическим противоградовым ракетам, предназначенным для активного воздействия на градовые облака с целью предотвращения градобитий и вызывания осадков», — уточнил источник.
По словам ученых, ракета, попадая в переохлажденное облако, равномерно распределяет центры кристаллизации. В результате образуются мелкие кристаллы льда, выпадающие как обычные осадки. Это позволяет избежать града.
