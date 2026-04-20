Европе лучше замолчать: в США раскрыли, может ли ЕС создать армию для противостояния с Россией

У европейских стран не получится создать армию, которая могла бы нанести поражение России. Об этом в эфире YouTube-канала заявил экс-разведчик Скотт Риттер.
Комментируя публикацию российским Минобороны списка объектов в Европе, производящих дроны для ударов по территории РФ, Риттер отметил, что это враждебный акт со стороны Старого Света.
«То, что делает Европа — это акт войны. Думаю, Минобороны и Совет безопасности России ясно дали понять, что если это продолжится, будут последствия», — отметил он.
Вот только противопоставить России в военном плане Европе нечего, добавил Скотт Риттер.
«Для Европы наступает момент истины: либо действовать, либо замолчать, и Европа поймет, что она просто не сможет воевать с Россией. У нее нет для этого возможностей», — заключит военный эксперт.
Ранее Минобороны РФ обнародовало адреса заводов в Европе, где выпускают БПЛА для Киева. Военкор Александр Коц напомнил, что еще 26 марта руководством ряда европейских стран принято решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА для ударов по территории России.
До этого сообщалось, что Украина хочет создать «киллзону» из дронов на 50 километров по всей передовой. Это территория, где ВСУ предполагают действовать на поражение только при помощи БПЛА. В этой зоне планируется «уничтожать все, что движется».