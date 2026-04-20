Более 120 км тайги прошли спасатели за три дня в поисках семьи Усольцевых

На протяжении трёх дней спасатели обследователи территории в районе посёлка Кутурчин Красноярского края в поисках пропавшей семьи Усольцевых.
Специалисты КГКУ «Спасатель» обследовали свыше 120 км горно-таёжной местности в районе Кутурчинского Белогорья. Поиски велись с 17 по 19 апреля с помощью снегоходов и беспилотников. Группа из пяти человек прочёсывала лесные дороги и окрестности лога Мальвинка.
«На снегоходах было обследовано 33 километра горно-таёжной местности в районе лога Мальвинка. Всего за три дня спасателями обследовано более 120 километров горно-таёжной местности, автомобильных и лесных дорог», — сообщили спасатели.
Однако поиски не принесли никаких результатов, следов Усольцевых не нашли.
Напомним, что супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в сентябре 2025 года во время турпохода. Активные поиски велись, но результатов не принесли. Сейчас спасатели вновь приступают к обследованию местности.
